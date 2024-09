Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Roller kurzgeschlossen und doch nicht gestohlen + Böller an Niederschelder Turnhalle gezündet +

Dietzhölztal-Steinbrücken: Diebe lassen Roller zurück -

Zu Beginn der Woche schlugen im Seltersweg Rollerdiebe zu. Zwischen Montagabend, gegen 20.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 08.50 Uhr parkte der blaue Roller vom Hersteller "Explorer" in Höhe der Hausnummer 11. Die Diebe knackten das Lenkerschloss und machten sich mit dem rund 600 Euro teuren Gefährt davon. Unweit des Tatortes ließen sie den Roller aus bisher nicht bekannten Gründen wieder zurück. Die Schäden, die die Diebe an der Maschine verursachten, schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag im Seltersweg beobachteten oder sonst Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Dillenburg-Niederscheld: Böller löst Feuerwehreinsatz aus -

Gestern Abend gegen 19.35 Uhr rückte die Feuerwehr zur Turnhalle der Scheldetalschule aus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter einen Feuerwerkskörper an einer Hintertür der Halle zündete und dadurch den Brandmelder auslöste. Der Rauch verzog sich schnell. An der Tür blieb ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro zurück. Zeugen, die den Täter gestern Abend auf dem Schulgelände beobachteten oder die sonst Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

