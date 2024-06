POL-DN: Kontrolldruck bleibt auch zum EM Auftakt hoch

Düren (ots) - An der Brändströmstraße/ Eisenbahnstraße kam es am Donnerstag (13.06.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 41-Jährige aus Düren leicht verletzt wurde. Ein 85-jähriger Dürener hatte ihre Vorfahrt missachtet. Die Frau aus Düren war gegen 14:20 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Eisenbahnstraße, aus Richtung Schoellerstraße kommend, unterwegs, als ein Pkw aus der Brändströmstraße in ...

