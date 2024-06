Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet: 41-Jährige leicht verletzt

Düren (ots)

An der Brändströmstraße/ Eisenbahnstraße kam es am Donnerstag (13.06.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 41-Jährige aus Düren leicht verletzt wurde. Ein 85-jähriger Dürener hatte ihre Vorfahrt missachtet.

Die Frau aus Düren war gegen 14:20 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Eisenbahnstraße, aus Richtung Schoellerstraße kommend, unterwegs, als ein Pkw aus der Brändströmstraße in Richtung Eisenbahnstraße fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw im Einmündungsbereich zu verhindern, leitete die 41-Jährige eine Vollbremsung ein. Sie kam zu Fall und zog sich hierbei leicht Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Dürenerin in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Fritz-Erler-Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell