Polizei Düren

POL-DN: 15-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Jülich (ots)

Auf der Kreuzung Kreisbahnstraße/ Hasenfelder Straße kam es am Mittwochmittag (12.06.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-Jährige aus Jülich leicht verletzt wurde. Sie war von einem Pkw erfasst worden.

Die 15-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Kreisbahnstraße aus Richtung Barmen kommend in Fahrtrichtung Königshäuschen unterwegs und nutzte hierfür den linken Fahrradschutzstreifen. Sie beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren, als sie plötzlich von links ein Pkw erfasste. Der Pkw, an dessen Steuer eine 35-Jährige aus Jülich saß, befuhr die Hasenfelder Straße in Richtung Kreisbahnstraße. Von dort wollte die 35-Jährige nach rechts in Richtung Barmen abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit der von rechts kommenden Radfahrerin wodurch diese leicht verletzt wurde. Die 15-Jährige begab sich selbstständig in medizinische Behandlung.

