POL-DN: Verkehrsunfall auf der L253 - Senior schwer verletzt

Aldenhoven (ots) - Auf der Niedermerzer Straße in Aldenhoven kam es am Dienstagabend (11.06.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-Jähriger aus Aldenhoven leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher ist flüchtig, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der 42-Jährige befuhr gegen 23:00 Uhr den Geh-/ und Radweg der Niedermerzer Straße in Fahrtrichtung Aldenhoven/L 136. In einer Rechtskurve nahm er einen Roller ...

