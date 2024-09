LPI-SLF: Verkehrskontrolle mit vorbildlichen Fahrzeugführern

Bad Lobenstein (ots) - Am Samstag, den 31.08.2024 gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Bad Lobenstein, Poststraße. Der 87-järige Fahrzeugführer wollte einen anderen Fahrzeugführer ausparken lassen und verwechselte dabei den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang. In der Folge fuhr er mit seinem Fahrzeug in die Eingangstür des Drogeriemarktes. Es wurde niemand verletzt. Eine Mitteilung an die zuständige ...

