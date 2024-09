Pößneck (ots) - Am Samstag, den 31.08.2024 kam es gegen 10:20 Uhr auf dem REWE Parkplatz in Pößneck zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige fuhr mit ihrem Pkw beim Ausparken nach vorn anstatt zurück, übersah eine Bordsteinkante und kollidierte mit einem abgeparkten Fahrzeug. Anschließend fuhr sie rückwärts und stieß gegen das nächste Fahrzeug. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

