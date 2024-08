Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg a.d.Iller - 15-Jährige tödlich verletzt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag auf der L264 bei Kirchberg.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr waren eine 15-Jährige und eine 14-Jährige mit einem vierrädrigen Opel-Leichtkraftrad auf einem Feldweg bei Kirchberg unterwegs. An einer Kreuzung fuhren sie in die L264 ein. Dabei übersahen sie wohl einen Lkw. Der kam von links aus Richtung Kirchberg. Der 56-Jährige war mit seinem Scania mit Anhänger in Richtung Kleinkellmünz unterwegs. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Durch die Kollision schleuderten beide Insassen aus dem Leichtkraftrad. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag die 15-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 14-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 56-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dabei soll auch geklärt werden, wer zur Unfallzeit das Leichtkraftrad fuhr. Die Staatsanwaltschaft beauftragte zudem zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Gutachter. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L264 aus beiden Richtung gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an (Stand: 18.45 Uhr)

++++

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell