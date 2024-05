Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschte Dokumente sichergestellt

Kehl (ots)

Durch die Deutsch-Französische Diensteinheit wurde am Dienstag (28.5) in einem grenzüberschreitenden Zug von Straßburg nach Karlsruhe eine Urkundenfälschung festgestellt. Der 25-Jährige türkische Staatsangehörige wies sich gegenüber den eingesetzten Beamten mit einer totalgefälschten griechischen Identitätskarte aus. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks wurde zudem eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte aufgefunden. In einem weiteren Fall wurde am Grenzübergang Europabrücke in Kehl ein 39-Jähriger pakistanischer Staatsangehöriger in einem Fernreisebus festgestellt, welcher sich gegenüber den Beamten der Bundespolizei mit einem totalgefälschten indischen Reisepass mit ebenfalls gefälschtem französischen Visum auswies. Weitere Ausweise, welche sie für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland berechtigen, konnten in beiden Fällen nicht vorgelegt werden. Beide Personen gaben in ihrer Vernehmung an, bereits mehrere Jahre unerlaubt in Frankreich zu leben. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise ins Bundesgebiet. Der 25-Jährige hat sich zudem wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen zu verantworten. In beiden Fällen wurden die gefälschten Dokumente sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell