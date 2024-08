Ulm (ots) - In der Nacht auf Donnerstag nahm die Polizei nach einem Einbruch in eine Apotheke einen Verdächtigen fest. Am 8.8.2024 gegen 1.40 Uhr hörte eine Anwohnerin verdächtige Geräusche aus einer Apotheke in der Elisabethenstraße und verständigte deshalb die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ...

