LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Sonneberg (ots) - In aller Regelmäßigkeit ereignen sich auf der Strecke Schauberg - Jagdshof Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorrädern, so auch an diesem Wochenende. Ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda befuhr die L1152 in Richtung Jagdshof und verlor in der scharfen Linkskurve, auch bekannt als Applauskurve, die Kontrolle über sein Kraftrad. Beim darauffolgenden Sturz verletzte er sich leicht und ...

