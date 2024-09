LPI-SLF: Pkw an Baum, Kennzeichen fehlen

Neustadt/ Orla (ots) - In den letzten zwei Wochen drangen bislang unbekannte Personen in einen Bungalow in Neustadt/ Orla, Stadtteil Molbitz, am sog. Gummiweg unterhalb der Sandgrube ein. Hierbei drangen die Einbrecher unter Einsatz eines Winkelschleifers zunächst in den Bungalow und danach in den Geräteschuppen ein. Es wurden Gartengeräte, u.a. ein Freischneider der Marke Stihl , mehrere Starkstromkabel und eine ...

