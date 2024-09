Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Bungalow und Gartenhütte

Neustadt/ Orla (ots)

In den letzten zwei Wochen drangen bislang unbekannte Personen in einen Bungalow in Neustadt/ Orla, Stadtteil Molbitz, am sog. Gummiweg unterhalb der Sandgrube ein. Hierbei drangen die Einbrecher unter Einsatz eines Winkelschleifers zunächst in den Bungalow und danach in den Geräteschuppen ein. Es wurden Gartengeräte, u.a. ein Freischneider der Marke Stihl , mehrere Starkstromkabel und eine Kettensäge der Marke Husqvarna im Gesamtwert von ca. 5000,00 EUR erbeutet. Hinweise zu dem Verbleib des Beuteguts und/ oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.- Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell