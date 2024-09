LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen I

Schleiz (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 20.35 Uhr, befuhr der 18-jährige Radfahrer in Schleiz die Gartengasse um nach links in die Brunnengasse abzubiegen. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW und anschließend mit einer Mauer. Der Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr