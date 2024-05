Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Versuchte Einfuhr eines vermeintlichen Spazierstocks

Stuttgarter Zoll stoppt Reisenden aus dem Irak mit Stockdegen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stuttgart (ots)

Ein als Spazierstock getarnter Stockdegen entdeckte der Zoll am Flughafen Stuttgart im Gepäck eines Reisenden aus dem Irak am vergangenen Donnerstag. Der Reisende mit irakischer Staatsangehörigkeit war mit einem Flug aus Erbil nach Stuttgart gekommen und wollte die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hier wurde er von den Zöllnern angehalten und zur Zollkontrolle gebeten. Im Gepäck fanden sie dann zuerst den Schaft und anschließend das Griffstück mit der Klinge eines Stockdegens. Der Stockdegen wurde sichergestellt und gegen den Reisenden wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. "Ein Stockdegen ist eine verborgene Stichwaffe, bei der am Griffstück eines Spazierstocks eine Klinge befestigt ist und diese im Spazierstock verschwindet. Da hiermit ein harmloser Alltagsgegenstand vorgetäuscht wird, fällt der Stockdegen unter das Waffengesetzt und damit ist die Einfuhr verboten.", erläutert Pressesprecher Matthias Krebs. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell