Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Mit Rauschmitteln im Fernbus

Stuttgart (ots)

Bereits vorletzte Woche haben Zöllner am Busterminal des Flughafens Stuttgart 300 Gramm Haschisch und 150 Gramm Kokain bei einem Reisenden entdeckt. Der 60-Jährige war in Darmstadt in den Fernbus eingestiegen und wollte nach Kroatien weiterreisen. Bei der Zollkontrolle in Stuttgart zeigte der Betäubungsmittelspürhund Bella am Rucksack des Mannes an. Nach dem Öffnen des Gepäckstückes entdeckten die Beamten schließlich die in Folie eingeschweißten Rauschmittel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Das Haschisch und das Kokain wurden vom Zoll sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Zollfahndungsamt Stuttgart ermitteln zu den Hintergründen.

