LPI-SLF: Drogen am Steuer und im Geldbeutel

Volkmannsdorf/Plothen (ots) - Am Sonntag, den 01.09.2024 gegen 11:00 Uhr wurde auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Volkmannsdorf und Plothen ein verunfallter Pkw mit ausgelösten Airbags an einem Baum gemeldet. Weder Personen noch Kennzeichen konnten durch die eingesetzten Beamten am Fahrzeug festgestellt werden. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen konnte ein junger Fahrer ausfindig gemacht werden, der in einer Kurve ...

mehr