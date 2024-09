Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbruch in Niederschelder Landmarkt scheitert

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Einbruch in Landmarkt scheitert

In der Straße "Schelderhütte" in Niederscheld versuchten Unbekannte in einen Landmarkt einzubrechen. Das Duo holten sich vom Außengelände ein Schubkarre und schoben diese unterhalb eines Fensters. Anschließend stellte sich ein Täter auf die Karre und machte sich an dem Fenster zu schaffen. Als ein Zeuge die beiden Männer störten, liefen sie davon. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Wem sind dort am Donnerstag (26. September) gegen 22.40 Uhr zwei Männer aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter 02771/907-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

