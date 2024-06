Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Troisdorf (ots)

Am 29. Januar 2024 kam es gegen 18:30 Uhr in Troisdorf (Ortsteil Rotter See) zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt. Eine bislang unbekannte Täterin nahm hier fünf Flaschen Whisky und 15 Flaschen Raki an sich und verließ danach das Geschäft an der Spicher Straße, ohne die Ware zu bezahlen. Am 24. Februar, gegen 19:00 Uhr, entwendete die gleiche Tatverdächtige, diesmal in Begleitung eines männlichen Tatverdächtigen, im gleichen Geschäft weitere 40 Flaschen Alkoholika. Am 04. März, ebenfalls gegen 19:00 Uhr, erbeuteten die Unbekannte und ihr Begleiter an der gleichen Örtlichkeit erneut über 60 Flaschen mit Spirituosen. Die Tatverdächtigen wurden mittels Videoüberwachung aufgezeichnet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei konnte einen richterlichen Beschluss erwirken, so dass Bilder der beiden Tatverdächtigen nun zu Fahndungszwecken veröffentlicht werden können. Die Bilder können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/136972 eingesehen werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell