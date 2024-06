Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter entkommen unerkannt

Windeck (ots)

Am Sonntag (02. Juni) kam es in Windeck zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 11:10 Uhr und 11:45 Uhr waren die Bewohner des freistehenden Hauses in der Goethestraße im Ortsteil Rosbach unterwegs. Bei ihrer Rückkehr bemerkte die Frau, dass das Wohnzimmer durchwühlt war und verständigte zunächst ihren Mann. Dieser kehrte umgehend nachhause zurück und erkannte den Einbruch. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die hinzugerufene Polizei nahm ihre Arbeit auf und sicherte vor Ort Spuren. Der oder die Täter waren offensichtlich durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Objekt gelangt. Eine Nachbarin gab den Beamten gegenüber an, dass im Tatzeitraum ein fremdes Paar bei ihr geklingelt habe. Beim Öffnen der Tür habe die Anwohnerin gesagt, nichts kaufen zu wollen, woraufhin sich der Mann und die Frau umgehend in unbekannte Richtung entfernt hätten. Da die Zwei möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung stehen oder Zeugen sein könnten, sucht die Polizei nach ihnen. Die Zeugin beschrieb den Mann als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, Glatzenträger von kräftiger Statur und mit einer schwarzen Hose bekleidet. Zur Frau konnte die Nachbarin lediglich sagen, dass sie kleiner als der Mann war. Hinweise zu dem Paar oder der Tat nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. Professionelle Unterstützung beim Thema Einbruchschutz bietet kostenlos das Kommissariat für Kriminalprävention und Unfallschutz der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Nehmen Sie dazu gerne Kontakt unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de auf. (Uhl) #riegelvor

