Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zapfsäulenpistole im Tank vergessen - Fahrer fährt einfach weiter - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Freitagabend (16.08.2024) kam es an einer Tankstelle in Bad Laasphe zu einem "Unfall der kuriosen Art".

Kurz nach 22 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Auto an eine Zapfsäule auf das Tankstellengelände in der Bahnhofstraße und steckte den Zapfhahn in den Tank. Da die Zapfanlagen bereits abgeschaltet waren, war ein Betanken des Fahrzeugs nicht mehr möglich.

Der Mann setzte sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr los. Was er jedoch vergessen hatte: die Zapfsäulenpistole aus dem Tank zu ziehen. Er bemerkte seinen Fauxpas jedoch direkt und stoppte sein Auto.

Da der Mann es augenscheinlich eilig hatte, legte er lediglich den Zapfschlauch bei Seite und räumte anschließend die abgerissene Zapfpistole vor die Tür der Tankstelle. Nach den "Aufräumarbeiten" verließ er mit seinem Pkw das Gelände.

Die genaue Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Unfallflüchtigen um einen 55-jährigen Fahrer eines Lieferservice gehandelt hat. Der Mann konnte ausfindig gemacht werden. Kurze Zeit später kehrte er zu der Tankstelle zurück.

Seiner Aufgabe, das noch warme Essen auszuliefern, kam er nach. Der Pflicht, direkt nach einem verursachten Unfall schadensregulierende Maßnahmen zu treffen, jedoch nicht.

Den 55-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell