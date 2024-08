Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kellerbrand in Wohnhaus - Hoher Sachschaden - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Obersdorf) (ots)

Beim Feuer in einem Wohnhaus an der Straße Heidenbachswald in Wilnsdorf-Obersdorf ist am Sonntagnachmittag (18.08.2024) hoher Sachschaden entstanden.

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand gegen 15:10 Uhr im Keller im Bereich einer Sauna ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro. Zudem ist das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar.

Ein 44-Jähriger kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zwei siebenjährige Kinder sowie eine 42-jährige Frau wurden zur Untersuchung in die Kinderklinik gebracht.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

