Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand in Mehrfamilienhaus

Siegen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.08.2024, 05:10 Uhr) mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Donzenbachstraße in der Siegener Oberstadt ausrücken. Die ersten Einsatzkräfte konnten bei Eintreffen deutliche Rauchschwaden aus der betroffenen Wohnung wahrnehmen. Die 64-jährige Wohnungsinhaberin wurde durch die Feuerwehr im Rahmen der Löscharbeiten geborgen. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen durch Rettungskräfte in eine Spezialklinik verbracht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

