POL-SI: Nach Unfallflucht: Polizei sucht Verursacher - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.08.2024) versucht, in ein Juweliergeschäft an der Eiserntalstraße in Siegen-Eiserfeld einzubrechen. Gegen 03:20 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle der Polizei ein. Vor Ort stellten die Beamten eine gesplitterte Scheibe fest. Offenbar hatten die Unbekannten versucht, ein Schaufenster zu durchbrechen. Dies gelang jedoch ...

