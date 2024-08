Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.08.2024) versucht, in ein Juweliergeschäft an der Eiserntalstraße in Siegen-Eiserfeld einzubrechen.

Gegen 03:20 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle der Polizei ein. Vor Ort stellten die Beamten eine gesplitterte Scheibe fest. Offenbar hatten die Unbekannten versucht, ein Schaufenster zu durchbrechen. Dies gelang jedoch nicht.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

