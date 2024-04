Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-jähriger Dieb führt ein Messer bei sich

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 31. März 2024 gegen 19:00 Uhr erhielt die Bundespolizei fernmündlich die Meldung durch die Deutsche Bahn, dass es in einer Filiale am Hauptbahnhof Magdeburg zu einem Diebstahl gekommen ist. Demnach entnahm ein 31-Jähriger Gegenstände im Wert von rund 68 Euro aus der Warenauslage und entfernte sich aus dem Geschäft, ohne den dafür vorgesehenen Preis zu entrichten. Zwei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn hielten den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizeistreife fest. Die Beamten stellten die gestohlenen Waren sicher und übergaben diese der Mitarbeiterin des Geschäftes. Der georgische Staatsangehörige wurde durch die Einsatzkräfte zum Auffinden von weiterem Stehlgut und zur Eigensicherung durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein Messer mit einer Klingenlänge von 8 cm griffbereit an seinem Gürtel und stellten es sicher. Aufgrund fehlender Ausweispapiere nahmen ihn die Bundespolizisten mit zur Dienststelle. Mittels eines Fingerabdruckscanners konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden. Da er das Messer zum Tatzeitpunkt griffbereit an seinem Gürtel führte, erwarten den Polizeipflichtigen Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen und Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz sowie Führens eines Messers in der Waffenverbotszone.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell