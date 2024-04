Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.04.2024:Pkw kollidiert mit Straßenbaum - Drei Schwerverletzte

Wolfenbüttel (ots)

K71, Sambleben/Ampleben, 02.04.24, 22:20 Uhr

Am 02.04.24 gegen 22:20 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 71 zwischen den Ortschaften Sambleben und Ampleben ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt worden sind.

Der 44-Jährige Fahrer war mit seinem VW-Amarok auf der Kreisstraße in Richtung Samleben unterwegs. Nach einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer mit dem Pick-Up nach links von der Straße ab, streifte dabei einen Leitpfosten und ein Straßenschild und kollidierte anschließend massiv mit einem am linken Straßenrand befindlichen Baum. Durch diese Frontalkollision wurde, neben dem Fahrer, auch der Beifahrer und die auf dem Rücksitz befindliche Mitfahrerin schwer verletzt. Alle Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, da sie das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen konnten. Alle Beteiligten wurden schnellstmöglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach der ersten Unfallaufnahme vor Ort konnte durch Beamte eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers festgestellt werden. Gegen den Mann wurden nun entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 80000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell