Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, den 01.04.2024

Wolfenbüttel (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wolfenbüttel, Neuer Weg, 30.03.2024, 18:55 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 53-jährige Fahrzeugführer seit 2012 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass die 45-jährige Halterin des Pkw die Nutzung geduldet hat.

Verkehrsunfallflucht

Schöppenstedt, Berliner Ring, 30.03.2024, 12:40 Uhr

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der Gartenzaun eines Grundstücks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöppenstedt, Tel.: 05332-946540, zu melden.

Brand

Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, 30.03.2024, 17:00 Uhr

In einer Obdachlosenunterkunft geriet in einem dortigen Zimmer eine Matratze aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das entstandene Feuer konnte durch Bewohner sowie die Freiwillige Feuerwehr Wolfenbüttel gelöscht werden. Bei dem Löschversuch zogen sich drei Bewohner leichte Schnittverletzungen zu.

