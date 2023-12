Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher in Brakel gesucht

Brakel (ots)

Unbekannte verschaffen sich gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Brakel. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt, jedoch kann der Zeitraum von Dienstag, 12. Dezember, 11 Uhr bis Mittwoch, 13. Dezember, 15 Uhr eingegrenzt werden. Das Diebesgut ist nach jetzigem Ermittlungsstand unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200,- Euro. Das Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Unter der Telefonnummer 05271/962-0 nimmt die Polizei die Hinweise entgegen./rek

