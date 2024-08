Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Von Landrat und Abteilungsleiter Polizei offiziell begrüßt: Holger Reitz ist neuer Leiter der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein - #polsiwi

Siegen / Siegen-Wittgenstein (ots)

Mit Wirkung vom 31. Juli 2024 hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein einen neuen Leiter der Direktion Kriminalität. Holger Reitz, 49 Jahre alt und gebürtiger Siegener, übernimmt diese verantwortungsvolle Position und wird damit offiziell für den Bereich der Kriminalpolizei zuständig sein. Landrat Andreas Müller, Leiter der Kreispolizeibehörde, und Abteilungsleiter Klaus Bunse begrüßten den erfahrenen Polizeibeamten jetzt in seiner neuen Funktion.

Holger Reitz, der bereits seit dem 1. Oktober 2022 in der Kreispolizeibehörde tätig ist, hatte seitdem die Leitung der Direktion Verkehr inne. Vertretungsweise übernahm er jedoch auch die Leitung der Direktion Kriminalität, eine Aufgabe, die er nun offiziell übernimmt. Die Stelle wurde nach einer landesweiten Ausschreibung neu besetzt, bei der Reitz sich erfolgreich beworben hat.

Andreas Müller betont die Bedeutung dieser Position: "Mit Holger Reitz haben wir eine sehr engagierte Führungsperson, die fest in der Region verwurzelt ist und die sich bestens hier auskennt. Es ist für uns alle eine gute Nachricht, dass seine Bewerbung erfolgreich war."

Holger Reitz selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Kriminalitätsbekämpfung ist eine ausgesprochen wichtige Aufgabe. Dieses Bedürfnis kommt aus der Region. Die Menschen wollen in einer sicheren Region leben. Dazu möchte ich einen Beitrag leisten - mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die alle mit Herzblut bei der Sache sind. Wir fühlen uns mit der Region verbunden. Und auch ich ganz persönlich möchte, dass die Menschen hier sicher leben können."

Der erfahrene Polizeibeamte blickt auf eine lange Karriere zurück. 2010 ließ Holger Reitz sich auf eigenen Wunsch in seine Heimatbehörde Siegen-Wittgenstein versetzen. Nachdem er hier Führungs- und Stabsfunktionen übernommen hatte, begann 2014 für ihn die Ausbildung zum Aufstieg in den höheren Dienst. In diesem Rahmen versah er zunächst mehrere Monate Dienst in der Kriminalhauptstelle Hagen sowie im Innenministerium, bevor er schließlich in Münster das Masterstudium "Polizei Management" absolvierte. Nach Abschluss des Studiums übernahm Reitz zunächst die Funktion des Leiters des Leitungsstabes der Kreispolizeibehörde Olpe und auch hier vertretungsweise die Leitung der Direktion Kriminalität. 2022 erfolgte dann der erneute Wechsel in die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein.

"Wir leben in einer grundsätzlich sehr sicheren Region mit einer im landesweiten Vergleich Top-Aufklärungsquote. Das zu erreichen ist nicht selbstverständlich, insbesondere, weil eine Großstadt in unserem Kreisgebiet liegt. Es ist eines meiner Ziele, die Sicherheit in diesem hohen Maße aufrechtzuerhalten und, wenn möglich, vielleicht sogar noch ein wenig zu steigern", so Reitz.

Abteilungsleiter Klaus Bunse betont: "In der bisher stellvertretend ausgeführten Tätigkeit legte Holger Reitz sehr viel Engagement hinein. Zudem hatte er die Doppelbelastung mit der Leitung zweier Direktionsbereiche zu stemmen. Die erfolgreiche Bewerbung ist ein schöner Lohn für diese Mühen und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."

Holger Reitz wird die Leitung der Direktion Verkehr weiterhin kommissarisch übernehmen, bis das Innenministerium eine Nachfolgeregelung getroffen hat. Landrat Andreas Müller freut sich, mit ihm eine kompetente und motivierte Führungskraft an der Spitze der Kriminaldirektion zu haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein