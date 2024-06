Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Sachbeschädigungen an Hochsitz gesucht

Attendorn (ots)

Gleich zwei Mal ist ein Hochsitz auf einer Waldfläche in Silbecke beschädigt worden. Der Besitzer bemerkte bereits am Mittwochnachmittag (22. Mai), dass der Hochsitz beschädigt worden war. Zuerst reparierte er den Schaden eigenständig. Nur drei Tage später, am Samstag (25. Mai), stellte er erneut Beschädigungen an dem Hochsitz fest. Eine Spaziergängerin gab dem Geschädigten gegenüber an, dass sie zwei Jugendliche beobachtet hatte, als sie den Hochsitz beschädigten. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Die Zeugin beschrieb die mutmaßlichen Täter folgendermaßen:

- Zwei männliche Jugendliche

- Zwischen 14 und 16 Jahre

- Fuhren ein Mofa mit dem Kennzeichenfragment "999" und ein Fahrrad

Die Polizei sucht zur Klärung des Sachverhaltes Hinweise und weitere Zeugen. Diese melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02761-9269-6223.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell