Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Finnentrop (ots)

Ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw hat sich am Freitag (31. Mai) gegen 16:35 Uhr auf der K 5 in Illeschlade ereignet. Zunächst befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Straße von Hülschotten nach Heggen. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo er frontal gegen das Auto einer 29-Jährigen fuhr. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und kamen mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus. An den Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

