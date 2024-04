Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (15.04.2024) rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gegen 12:35 Uhr zu einer Schule in der Alleenstraße in Ludwigsburg aus, nachdem es in einer Jungentoilette der Schule zu einem Brand gekommen war. Bereits schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte der brennende Inhalt eines Mülleimers durch eine Lehrkraft gelöscht werden, durch den Löschvorgang entstand eine Rauchentwicklung. Die Wehrkräfte belüfteten das Gebäude, alle im Schulbetrieb befindlichen Schülerinnen und Schüler sowie sämtliche Lehrkräfte waren zu diesem Zeitpunkt bereits schon auf dem Schulhof. Der Mülleimer wurde durch das Feuer zerstört, es entstand Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell