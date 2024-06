Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Fahrraddiebstahl gesucht

Finnentrop (ots)

Am Samstag (1. Juni) haben drei unbekannte Männer aus einem Holzschuppen in der Straße "Auf dem Hahne" gegen 23:50 Uhr zwei Fahrräder entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist auf Videoaufzeichnungen ersichtlich, wie die Männer sich der Holzhütte näherten und die zwei Mountainbikes stahlen. Bei diesen handelt es sich zum einen um ein circa 12 Jahre altes Rad der Marke Stevens in den Farben "weiß / blau / grau" und um ein weiteres Fahrrad in schwarz. Bei beiden liegt der Neuanschaffungspreis im jeweils dreistelligen Eurobereich.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- Alter: circa 30 Jahre alt - Größe: circa 180 bis 185 cm groß - Kleidung: Basecap, heller Pullover, helle Hose, Sportschuhe, Umhängetasche (Handtasche)

Person 2:

- Alter: circa 30 Jahre alt - Größe: circa 180 bis 185 cm groß - Kleidung: Schwarze Jacke mit hellen Punkten (darunter einen Kapuzenpullover), Sportschuhe, helle Hose

Person 3: - Alter: circa 30 Jahre alt - Größe: circa 180 bis 185 cm groß - Kleidung: helle Oberbekleidung, helle Hose und dunkle Schuhe, Umhängetasche (Handtasche)

Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell