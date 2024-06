POL-OE: Unfall mit einem Leichtverletzten

Attendorn (ots) - Am Mittwoch (29. Mai) hat sich gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Fernholte" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer die Straße von Attendorn kommend in Richtung Fernholte. In einer Linkskurve verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Pkw: Er kam zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet dann in den Graben und kollidierte ...

