Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (29. Mai) hat sich gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Fernholte" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer die Straße von Attendorn kommend in Richtung Fernholte. In einer Linkskurve verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Pkw: Er kam zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet dann in den Graben und kollidierte schließlich mit einem Baum. Durch den Unfall wurden sowohl der 18-jährige Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer, ein 16- und ein 17-Jähriger, verletzt. Sie kamen mit mehreren Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell