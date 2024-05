Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Schlüsselübergabe" in der Polizeiwache Olpe - Erster Polizeihauptkommissar Thorsten Lange wird neuer Wachleiter

Nach fast 45 Jahren im Polizeivollzugsdienst verabschiedet sich Matthias Giese, Erster Polizeihauptkommissar, zum 1. Juni 2024 in den wohlverdienten Ruhestand. Er übergibt die Leitung der Polizeiwache Olpe an Thorsten Lange, der im Kreis Olpe kein Unbekannter ist.

Der gebürtige Drolshagener ging 1992 direkt nach dem Abitur zur Polizei. Dort absolvierte er in Brühl (bei Köln) die Ausbildung im mittleren Dienst. Mittlerweile kann der 51-Jährige auf beinahe 32 Dienstjahre zurückblicken: Er trat 1995 seinen Dienst als Polizeimeister im Wach- und Wechseldienst in der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis (damals noch KPB Bergisch Gladbach) an. Ab 1997 entschied sich Thorsten Lange, das Studium zum Aufstieg an der Fachhochschule Hagen in den gehobenen Dienst zu absolvieren. Anschließend kehrte er zunächst ins Bergische als Dienstgruppenleiter der Leitstelle und später der Wache (ab 2003) zurück. Schließlich erfolgte 2008 die erstmalige Versetzung in den Kreis Olpe. Bei der Kreispolizeibehörde sammelte er vor allem in der Direktion "Gefahrenabwehr / Einsatz" wertvolle Diensterfahrung auf verschiedenen Stellen, unter anderem als Wachdienstführer, Dienstgruppenleiter der Leitstelle und der Polizeiwache. Nach 15 Jahren im Dienst der Kreispolizeibehörde Olpe wechselte er zur KPB Siegen-Wittgenstein, wo er zuletzt als Dienstgruppenleiter in der Polizeiwache Siegen zum Ersten Polizeihauptkommissar befördert wurde. Thorsten Lange freut sich jetzt, wieder in der KPB Olpe tätig zu sein: "Für mich ist die Stelle als Wachleiter eine neue, spannende Herausforderung. Da ich weiß, dass ich hier von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen unterstützt werde, hoffe ich, den ehemaligen Wachleiter gut ersetzen zu können."

Matthias Giese, der mittlerweile auf fast 45 Dienstjahre zurückblicken kann, ist wahrscheinlich vielen Bürgerinnen und Bürgern im Kreisgebiet ein bekanntes Gesicht: Er begann bereits 1979 seine Polizeiausbildung. Nachdem er schon 1985 erstmalig seinen Dienst in Olpe verrichtet hatte, entschied er sich 1988 für den Aufstieg in den gehobenen Dienst und lernte an der Fachhochschule Dortmund. Nach dem Abschluss wechselte er zuerst als Dienstgruppenleiter in den Oberbergischen Kreis, bis er schließlich 1995 in den Kreis Olpe zurückkehrte. Hier begann Matthias Giese zunächst als Dienstgruppenleiter (bis 2001), als Pressesprecher (2001 - 2012), übernahm die Leitung der Polizeiwache in Lennestadt (bis 2015) und leitete schließlich neun Jahre lang die Polizeiwache in Olpe. Nach seiner Dienstzeit wird Matthias Giese seinen vorrangig sportlichen Hobbies nachgehen und vor allem die freie Zeit mit Freunden und der Familie verbringen.

Ein Bild zur Pressemitteilung finden Interessierte hier: Startseite | Olpe (polizei.nrw)

