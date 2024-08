POL-SI: E-Bikes aus Geschäft entwendet - Täter flüchtig - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (14.08.2024) ist es im Baumschulenweg in Siegen-Weidenau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Mann gegen 4:50 Uhr mit seinem blau-silbernen Kleinkraftrad bergab unterwegs. In Höhe der Hausnummer 16 kollidierte er mit einem geparkten PKW. Der Verursacher stürzte zunächst und flüchtete anschließend in die gleiche Richtung. Der Fahrer ...

