POL-STH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Einkaufswagenunterstand

Bückeburg (ots) - (ma) Ein in Bückeburg aufhältiger 32jähriger Mann ist gestern um 11.40 Uhr als Ladendieb in einem Supermarkt an der Langen Straße in Bückeburg aufgefallen und verhielt sich gegenüber dem Personal des Marktes und den aufnehmenden Polizeibeamten sehr aggressiv. Vor dem Eintreffen der Polizei wollte der Ladendieb einen Fluchtversuch unternehmen und verletzte bei der Fluchtverhinderung einen Marktangestellten. Der 32jährige beabsichtigte eine Flasche ...

mehr