Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Toter aus Primstalsperre ist identifiziert

Hermeskeil/Nonnweiler (ots)

Der Leichnam, den ein Zeuge am Mittwoch, den 15. April, in der Primstalsperre bei Nonnweiler entdeckte, konnte nun im Rahmen einer Obduktion identifiziert werden.

Es handelt sich bei dem Toten um einen 21 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen, der seit dem 3. Januar als vermisst galt.

Der jungen Mann, der in Polen lebte, war über den Jahreswechsel 2023/2024 zu Besuch bei Angehörigen und wurde zuletzt am 3. Januar 2024 lebend gesehen. Nachdem seine Angehörigen sowohl in Deutschland als auch in Polen keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen konnten, hatten sie am 11. Januar eine Vermisstenanzeige bei der Polizei in Hermeskeil erstattet.

Die eingeleitete Fahndung und Suche nach dem Vermissten erbrachte seinerzeit keine Hinweise auf seinen Verbleib.

Die Obduktion des Leichnams bestätigte zweifelsfrei die Identität dieses Vermissten. Der junge Mann verstarb durch Ertrinken. Die weiteren Ermittlungen erbrachten keinen Hinweis auf eine Verantwortlichkeit Dritter am Tod der Person.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell