POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 18. Kalenderwoche

Trier (ots) - Zwischen Samstag, 20. April, 12 Uhr, und Sonntag, 21. April, 4 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Auto in der Trierer Zurmaiener Straße auf. Sie entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren und entkamen unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: ...

