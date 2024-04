POL-PPTR: Präventionsstreife gegen Diebstahl aus Fahrzeugen erfolgreich durchgeführt

Trier (ots) - Am Samstag, 20. April, zwischen 0 Uhr und 5:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos in einer Tiefgarage in der Trierer Zuckerbergstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt. Bei einem weiteren, daneben geparkten, Fahrzeug scheiterten die Täter bei dem Versuch die Fahrerscheibe einzuschlagen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu ...

