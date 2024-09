Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Taschenlampenschein nachts im Kindergarten

Jena (ots)

Zeugen nahmen am späten Dienstagabend einen bewegenden Lichtschein einer Taschenlampe in einem Kindergarten im südwestlichen Teil Jena wahr und verständigten die Polizei. Diese eilten in einem Großaufgebot sofort vor Ort und prüften das Gebäude. An einem offenen Fenster wurden Einbruchsspuren festgestellt, die den Verdacht bestätigten. Da weder im Objekt noch in Nahbereich Personen festgestellt werden konnten, erfolgte der Einsatz eines Fährtenhundes. Als Diebesgut nahmen die bislang unbekannten Täter kleine Elektroartikel mit. Die Ermittlungen dauern an.

