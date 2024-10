Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aktionswoche gegen Taschendiebstahl - Die Prävention im Fokus

Gelsenkirchen (ots)

Vom 7. bis zum 11. Oktober 2024 beteiligt sich die Polizei Gelsenkirchen an der landesweiten Präventionskampagne zur Sensibilisierung älterer Menschen gegen Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnisse in Supermärkten statt. Es ist die sechste Aktion in Folge, die die Polizei Gelsenkirchen gemeinsam mit den anderen 46 Kreispolizeibehörden und der Bundespolizei mit unterstützt, denn im gesamten Stadtbezirk wurden alleine im vergangenen Jahr 896 Taschendiebstähle erfasst. Präventives Ziel ist die Sensibilisierung von Seniorinnen und Senioren. In Gesprächen geht das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz gezielt die betroffene Zielgruppe an und weist vor Ort konkret auf mögliche Gefahrensituationen hin. Durch individuell geführte Gespräche sollen insbesondere persönliche Barrieren abgebaut und somit Ängste einer Anzeigenerstattung reduziert werden. Denn schon einfache Verhaltensweisen können wirksam gegen die Tricks von Taschendieben schützen. Die Informationsstände finden statt am - 11.10.2024 am Marktkauf in Gelsenkirchen Erle, 10-15 Uhr. - 12.10.2024 in Gelsenkirchen Buer, zwischen der Sparkasse und der Buchhandlung Kottmann, 9-14 Uhr

Mit ein paar Tipps können Sie sich bereits schon jetzt vor Taschendiebstahl schützen: - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Nähere Informationen zum Thema Prävention vor Taschendiebstahl finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Den Flyer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes finden Sie hier: https://download.vvs.de/Taschendiebstahl.pdf

