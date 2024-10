POL-LDK: + Kennzeichen verschwunden + Leichtverletzt nach Aufprall auf Sprinter + Unfallflucht in Wetzlar +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg: Nummernschilder geklaut -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Kennzeichendiebe in der Straße "Schlossberg" zu. In Höhe der Hausnummer 2 parkte zwischen 22.00 Uhr und 07.30 Uhr ein grauer VW Touran. In dieser Zeit ließen die Täter das vordere und das hintere Kennzeichen LDK-LN 488 mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder nimmt die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Ehringshausen-Katzenfurt: In Sprinter geprallt -

Mit leichten Verletzungen überstand eine BMW-Fahrerin gestern Mittag den Aufprall auf einen geparkten Sprinter. Die Ehringshäuserin war um kurz nach 12.00 Uhr auf der Talstraße in Richtung Siegener Straße unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie mit ihrem Wagen nach links von ihrem Fahrstreifen ab und prallte gegen den dort geparkten Sprinter. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der 76-Jährigen. Die Schäden an ihrem BMW schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Die Reparatur des Sprinters wird weitere 7.000 Euro kosten.

Wetzlar: Flüchtiger Fahrer lässt Schäden zurück -

Nach Schätzungen der Polizei wird die Reparatur der Schäden, die ein flüchtiger Unfallfahrer an einer Mauer und an einem Garagentor in der Langebergstraße zurückließ, mindestens 2.500 Euro kosten. Der Gesuchte prallte am Samstag (05.10.2024), zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen das Garagentor und die Mauer. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Flüchtigen oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

