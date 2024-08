Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter greift 62-Jährigen auf dem REWE-Parkplatz an (17.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend einen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weimarstraße angegriffen. Gegen 18 Uhr parkte ein 62-Jähriger auf dem "Familienparkplatz" vor dem REWE. Während er sich mit einem Bekannten unterhielt kam ein unbekannter Mann hinzu und sprach ihn darauf an, dass er unberechtigt auf dem Parkplatz stehe. Nachdem der 62-Jährige zurückgab gleich wegzufahren, machte der Unbekannte ein Foto des Autos und schlug ihm danach unvermittelt mit dem Handrücken ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte in die Tiefgarage. Durch den Schlag ging das Brillengestell des 62-Jährigen zu Bruch.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 190 Zentimeter groß, sehr dünne Statur, kurze, rote Haare.

Zeugen des Vorfalls oder Personen die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

