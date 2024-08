Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 43-Jähriger baut mit rund 3 Promille Unfall (18.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend stark betrunken einen Unfall auf der Schaffhauser Straße gebaut. Gegen 22.30 Uhr touchierte ein 42-jähriger VW Golffahrer einen auf Höhe der Hausnummer 16 am Straßenrand geparkten Ford Mondeo. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp drei Promille. Der 42-Jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielt die Polizei ebenfalls ein. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell