POL-KN: (Immendingen, B311, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B311 zwischen Immendingen und Möhringen - zwei Personen verletzt (18.08.2024)

Immendingen, B311 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, auf der Bundesstraße 311zwischen Immendingen und Möhringen ereignet hat. Eine 18-jährige BMW-Fahrerin war auf der B311 von Möhringen kommend in Richtung Immendingen unterwegs. Dabei kam sie auf der regennassen Straße von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über den Wagen und touchierte in der Folge mehrere Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 19 Jahre alte Beifahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. An dem stark demolierten BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Um die Reinigung der verschmutzten Straße kümmerte sich die Straßenmeisterei Spaichingen.

