POL-LDK: + Raser und Poser in Haiger und Dillenburg erwischt + Unfallflucht in Haiger +

Dillenburg und Haiger: Poser und Raser im Visier -

Am Samstagabend nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes, mit Unterstützung des Ordnungsamtes Haiger, sogenannte "Poser" und "Raser" ins Visier.

Zwischen 19.00 Uhr und 00.00 Uhr besetzten die Ordnungshüter Zivilwagen und bauten an bekannten Raser-Strecken ihre Geschwindigkeitsmesstechnik auf. Insgesamt stoppten die Verkehrsexperten 37 Fahrzeuge. Auf der Kasseler Straße in Dillenburg erwischten sie sieben Schnellfahrer. Ein Pkw-Fahrer beschleunigte seinen Wagen dort auf 89 km/h bei erlaubten 50 km/h. Auf ihn kommen 260 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu. In einem Fall trat ein Autofahrer aufs Gaspedal und brachte seinen Wagen auf 140 km/h in einer 70 km/h - Zone. Eine Zivilstreife verfolgte den Raser, die Bewertung des genauen Geschwindigkeitsverstoßes dauert an. Wegen fehlerhafter Rad-Reifenkombination erloschen die Betriebserlaubnisse von vier Fahrzeugen - die Halter müssen nun zeitnah neue Pneus oder Felgen montieren. Die Fahrer erwarten 70 Euro Bußgeld - für die Halter werden 105 Euro Bußgeld fällig. Ein Poser in Haiger und zwei in Dillenburg wurden dabei erwischt, wie sie auf eine Streckenlänge von 100 bis 200 Meter Vollgas gaben, abrupt das Gas wegnahmen und so die sogenannte Schubabschaltung ihrer Fahrzeuge deaktivierten. Die Folge: laute, nervende Knalle. Auf die Poser kommt ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro zu. Den Tatbestand "fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit" erfüllten zwei Autofahrer auf dem Parkplatz eines Dillenburger Supermarktes. Die beiden Männer fuhren von diesem mit voller Beschleunigung los. Neben einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg, erwartet beide ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro.

Haiger: Unfallflucht -

Ein Schaden am Heck eines schwarzen BMW ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Samstagabend in der Bahnhofstraße zurück. Der SUV parkte zwischen 17.40 Uhr und 19.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 30. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte der Flüchtige mit seinem Wagen gegen das Heck und ließ dort einen Schaden von rund 1.500 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

