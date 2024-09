Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Lieferwagen vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 21.09.2024, ist vom Gelände eines Autohauses im Gewerbegebiet Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen ein Lieferwagen gestohlen worden. An dem nicht zugelassenen Renault Trafic dürfte eine Scheibe eingeschlagen worden sein. Von einem anderen zugelassenen Fahrzeug auf dem Gelände wurden die Kennzeichen entwendet. Es ist davon auszugehen, dass diese WT-Kennzeichen am gestohlenen Transporter angebracht worden sind. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

